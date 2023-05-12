كازاخستان تئن تحت وطأة العقوبات الغربية ضد روسيا
Globallookpress
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تحدث نائب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني الكازاخستاني أكيلجان بيماغامبيتوف عن تداعيات القيود الغربية المفروضة على روسيا وقال إنها تخلق مشاكل لكازاخستان وتؤثر سلبا على اقتصاد المنطقة.
وقال: "نحاول الحفاظ على موقف محايد تجاه روسيا. ومع ذلك، فإن روسيا هي أكبر شريك تجاري لنا. لذلك نحاول استخدام نهج متوازن لأن العقوبات ضد روسيا تخلق أيضًا مشاكل لنا".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة العقوبات ضد بلاده غير فعالة، منوها بفشل جميع محاولات عزل روسيا. وشدد على أن القيود الغربية تضر بالاقتصاد العالمي.
المصدر: إنترفاكس