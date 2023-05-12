خبير يكشف لـRT عن ركود قطاع هام سيوجه "ضربة قوية" للغذاء في مصر

كشف خبير قطاع السيارات المصري ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين في مصر، جمال عسكري، في تصريحات لـRT عن سبب الضربة القاضية التي وجهت إلى قطاع السيارات في مصر.

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وأوضح عسكري أن السوق المصري يعاني نقص حاد في مبيعات السيارات لعدة أعوام سابقة بداية من 2017 حتى العام الحالي بنسب متفاوتة، وهذا بدا واضحا جدا في 2017 و 2018 وإلى آخره حتى عام 2022.

وأشار إلى أن مصر كان لديها معدل مبيعات بداية من 2017 يبلغ في المتوسط 150 ألف سيارة في العام، وهذا لشعب قوامه 110 مليون نسمة وهذا يعني أن معدل المبيعات متدني وحجم المبيعات الكلي للسوق عندما نتكلم عن 35 براند أو علامة تجارية متواجدين في السوق المصري يعنى كل براند يترك ألفين إلى ثلاثة آلاف سيارة فهذا يعتبر "لا سوق ولا شيء" مما يعنى أن السوق متدني إلى أقصى درجاته.

ونوه خبير السيارات المصري جمال عسكري، بأن مصر لديها اهتمامات كبرى في المقام الأول بالأطعمة والأغذية، وتأتي قطع غيار السيارات في مرتبة متأخرة، حيث أنه عندما نتحدث على شاشات التلفاز وفي الراديو عن توافر الخضروات والزراعات في صعيد مصر والجانب القبلي والبحري، ننسى أن من يقوم بنقل هذه الزراعات هي السيارات أو شركة كبيرة لديها سيارات كثيرة تعمل فى السوق وهذه السيارات عاطلة دون إصلاح في مراكز الخدمة نتيجة لعدم توافر قطع الغيار، فهنا نتسأل هل هناك الأهمية للأطعمة أم لقطع الغيار.

وتابع: "بالطبع قطع الغيار الخاصة بالسيارات هامة لأنها هي التي سوف تتسب في تحرك هذه السيارات والمركبات لجلب الخضروات من الأسواق ومن المزارع ومن الحقول التي توجد في الصعيد وفي الجانب البحري والقبلي، وتلك الأسباب لا يدركها العديد من الناس الموجودة المسؤولة لعدم تواجد خبرات سابقة أو خبرات متراكمة نتيجة لعدم تزودهم بجداول تدريبية بزياراتهم لبعض الدول لمعرفة ثقافات مختلفة وجنسيات مختلفة وكيفية التعامل مع المشكلات، حيث يرجع الأمر إلى عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب وهنا تظهر المشكلات على السطح بشكل كبير جدا".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم