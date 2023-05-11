العراق يعلن استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان بعد توقف دام لأكثر من شهر
Legion-Media
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أعلن وزير النفط العراقي عن إبلاغ السلطات التركية باستئناف عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان في شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي اعتباراً من السبت وذلك بعد توقفها لأكثر من شهر
بحسب بيان صادر عن مكتب الوزير حيان عبد الغني، فإنّ شركة تسويق النفط العراقية (سومو) "أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل اعتباراً من يوم السبت 13 مايو الجاري.
ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان حكومة إقليم كردستان ــ الذاتي الحكم ــ التوصل لاتفاق مع بغداد بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم وإرسال طلب رسمي لتركيا بهذا الشأن.
المصدر: أ ف ب