تقرير "أوبك" يحدد حجم إنتاج النفط الروسي

انخفض إنتاج النفط في روسيا في مارس الماضي بنحو 300 ألف برميل يوميا مقارنة بمستوى فبراير الماضي بما يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات تقرير "أوبك" لمايو الماضي.

وجاء في تقرير "أوبك" الذي نشر اليوم الخميس: "انخفض إنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا في مارس الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله بمقدار 282 ألف برميل يوميا إلى متوسط 11.1 مليون برميل يوميا، من ضمنها 9.7 مليون برميل في اليوم من النفط الخام و1.4 مليون برميل في اليوم من المكثفات".

وفي تقرير شهر أبريل الماضي، أشارت منظمة "أوبك" إلى أن إنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا في فبراير الماضي ارتفع على أساس شهري بمقدار 175 ألف برميل يوميا، إلى 11.38 مليون برميل وشكل النفط 10 مليون برميل يوميا والمكثفات 1.4 مليون يوميا.

وفي شهر فبراير الماضي، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا ستخفض طواعية إنتاج النفط في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا عن مستوى فبراير 2023، وهو ما سيساعد في استقرار سوق النفط العالمية.

المصدر: نوفوستي