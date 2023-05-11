خبير عن احتمال تخلف أمريكا عن السداد: صيف ساخن بانتظارنا

حذر الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف من تداعيات تخلف الولايات المتحدة عن السداد، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على الاقتصاد العالمي ككل.

واستشهد الخبير بكلمات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أشار إلى أنه في حال حدوث تعثر للولايات المتحدة فإن العالم بأسره سيواجه مشاكل والاقتصاد الأمريكي سوف ينزلق إلى الركود.

وعلق نازاروف على ذلك قائلا: "يبدو أن أيا من الجانبين (الديمقراطين والجمهوريين) لن يستسلم، وهو ما يعدنا بصيف حار".

وأشار إلى أن تكلفة التأمين ضد التخلف عن السداد على ديون الحكومة الأمريكية تجاوزت تكلفة ديون الحكومة اليونانية.

وأمس حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن السداد سيولد صعوبات ومشاكل تطال جميع أنحاء العالم، وقال خلال حضوره ملتقى بنيويورك: "إذا تخلفنا عن سداد ديوننا، فإن العالم كله سيواجه مشاكل".

وفي يناير الماضي، أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس ببدء تطبيق "الإجراءات الاستثنائية " نتيجة لصعود سقف الدين وبلوغه 31.381 تريليون دولار.

وحذرت وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين من أن الحكومة لن تتمكن من مواصلة الوفاء بجميع التزاماتها، بحلول 1 يونيو 2023، إذا لم يتم اتخاذ قرار بشأن سقف الدين.

المصدر: RT