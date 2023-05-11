 
مباشر

سوريا.. ارتفاع دولار الحوالات والصرافة

مال وأعمال

سوريا.. ارتفاع دولار الحوالات والصرافة
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vaf1

حدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7800 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 8536.62 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي قد حدد في الـ 27 من أبريل الماضي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 7500 ليرة للدولار، و8290.13 ليرة سورية لليورو.

سوريا.. ارتفاع دولار الحوالات والصرافة
Globallookpress
صورة تعبيرية

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا