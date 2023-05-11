"مجموعة الإمارات" تحقق أعلى أرباح سنوية على الإطلاق

أعلنت مجموعة الإمارات تحقيق أرباح قياسية بلغت 10.9 مليار درهم في سنتها المالية الماضية، وذلك في تحول إيجابي كبير عن نتائج السنة السابقة، مؤكدة أنه عامها الأعلى ربحية على الإطلاق.

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أن مجموعة الإمارات حققت أرباحا قياسية قدرها 10.9 مليارات درهم (3.0 مليارات دولار أميركي) مقارنة بخسائر بلغت 3.8 مليارات درهم (1.0 مليار دولار) في السنة السابقة، واستحوذت "طيران الإمارات"، على الجزء الأكبر من الأرباح بعد أن وصلت أرباح الناقلة إلى 10.6 مليارات درهم.

وبلغت إيرادات المجموعة 119.8 مليار درهم (32.6 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 81% عن نتائج السنة السابقة. وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 42.5 مليار درهم (11.6 مليار دولار) وهي الأعلى على الإطلاق، بزيادة نسبتها 65% عن السنة السابقة، ويرجع ذلك أساسا إلى الطلب القوي عبر جميع أقسام الأعمال والأسواق.

المصدر: الإمارات اليوم