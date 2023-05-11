انهيار كبير في قطاع السيارات في مصر

كشف نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية في مصر نور الدين درويش، انهيار وانخفاض نسبة استيراد السيارات من الخارج، وأن قطاع السيارات هو أول قطاع لديه ركود تضخمي في الأسعار.

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وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، تقديم الإعلامية إنجي أنور المذاع على فضائية "ETC" إن حالة الركود التى يشهدها القطاع في عملية البيع خلال النصف الأول من العام مستمرة حتى نهاية العام، بسبب عدم استيراد السيارات بالشكل الذي يلبي حاجة السوق، وهو ما يجعل الأزمة مستمرة.

وأكد أن مبيعات السيارات في السوق المصرية شهدت حالة من الانهيار.

وتابع: "تجار السيارات ليس لديهم حل في قضية عدم استيراد السيارات من الخارج، ولا أحد يستطيع أن يطالب الدولة بالتدخل لحل أزمة انخفاض نسبة السيارات في السوق، لأن هناك أولوية في الاستيراد".

وكان مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أعلن تراجع حجم مبيعات السيارات الجديدة في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

وسجلت نسبة تراجع المبيعات بنحو 75%، حيث قدرت المبيعات بنحو 18،085 وحدة، بدلا من 70،624 وحدة.

وحسب أميك، قدرت مبيعات السيارات الملاكي بنحو 12،330 وحدة، بدلا من 55،532 وحدة، أي تراجعت بنحو 78%.

كذلك انخفضت مبيعات شريحة الأتوبيسات 52،8%، وبلغت المبيعات 2،213 وحدة، بدلا من 4،691 وحدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية