مصر تصدر بيانا حول سعر الدولار

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية في مصر، تداول تصريحات غير صحيحة حول سعر الدولار، منسوبة لوزير المالية محمد معيط.

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وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن التصريحات غير الصحيحة المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية، تتعلق بسعر صرف الجنيه أمام الدولار المتوقع لمدة عام بمشروع الموازنة الجديدة الذى أعلنه خلال إلقاء البيان المالي بمجلس النواب، موضحا أن وزارة المالية في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة تستخدم دائما متوسط سعر الصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس من كل عام، وهذا هو ماتم بالفعل عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023/ 2024.

وأشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن وزارة المالية، تستخدم سعر صرف الجنيه أمام الدولار لتقدير الاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية اللازمة لتدبير متطلبات دعم الوقود والسلع وخدمة الدين الخارجي وشراء السلع والخدمات، وتقدير الاستثمارات وغيرها.

المصدر: RT