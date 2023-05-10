وسائل إعلام: روسيا قدمت تسهيلات لتركيا في مجال إمدادات الغاز

أفادت وسائل إعلام بأن تركيا اتفقت مع روسيا على تأجيل سداد إمدادات للغاز الطبيعي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون دولار حتى العام 2024.

كذلك أشارت وسائل الإعلام إلى أن هذا هو أول تأجيل من هذا القبيل بموجب الاتفاق المعلن الأسبوع الماضي، ورجحت احتمال أن يصل تأجيل مدفوعات الطاقة إلى 4 مليارات دولار.

وقال أحد المصادر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء: "رسميا تم تأجيل السداد البالغ 600 مليون دولار حتى العام المقبل 2024، ارتفاع أسعار الطاقة كان له تأثير كبير على ذلك".

وتعد تركيا أحد أبرز مشتري الغاز الطبيعي الروسي، واتفقت موسكو وأنقرة العام الماضي على إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا.

المصدر: تاس