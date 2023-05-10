"تفوقت على 5 شركات كبرى".. شركة عربية تتصدر قائمة أكبر الشركات في العالم من حيث توزيع الأرباح

تصدرت الشركة السعودية "أرامكو" قائمة كبرى الشركات في العالم من حيث توزيع الأرباح النقدية، حيث أن توزيعاتها تجاوزت إجمالي ما تقدمه الشركات الخمس الكبرى التالية لها في الترتيب.

وذكرت "بلومبرغ إنتلجنس" Bloomberg Intelligence أن المدفوعات التي قدمتها "أرامكو" للحكومة السعودية والمستثمرين الآخرين عن 2022 بلغت 75.80 مليار دولار، ويمكن أن تزيد المدفوعات بأكثر من 20 مليار دولار في العام الجاري.

وفيما يلي قائمة بأكبر توزيعات الأرباح المتوقعة من الشركات حول العالم في 2023:

وأمس أعلنت شركة "أرامكو" السعودية العملاقة للنفط، أن أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بلغت 31.88 مليار دولار، مقارنة بـ39.47 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وألقت الشركة باللوم في تراجع أرباحها هذا العام إلى انخفاض أسعار النفط العالمية. وحققت "أرامكو" أرباحا بلغت 30.73 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

المصدر: بلومبرغ