مصدر: لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار حول تسديد قيمة المنتجات الزراعية الروسية

قال مصدر مطلع، إنه لم يتم حتى الآن، اتخاذ قرار حول وساطة بنك تركي في موضوع تسديد قيمة المنتجات الزراعية الروسية، والموضوع يخضع لمراقبة سلطات تركيا الرسمية.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن عودة مصرف "روس سيلخوز بنك" الروسي إلى منظومة سويفت ووساطة البنك التركي مطروحة على جدول الأعمال، والمناقشات جارية في هذا الشأن.

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وأضاف المصدر: "لا لم تتخذ أية قرارات. والمفاوضات جارية وتقوم السلطات الرسمية التركية على أعلى مستوى بمتابعتها".

في الوقت نفسه، لم يستبعد المصدر إجراء محادثات رفيعة المستوى حول تفاصيل آلية الوساطة المقترحة للبنك التركي.

تتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود التي تم توقيعها في 22 يوليو 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، اتفاقية بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود وإلغاء حظر الصادرات الروسية والمواد الغذائية والأسمدة.

وفي 18 مارس 2023 مددت روسيا صفقة الحبوب لمدة 60 يوما، أي حتى 18 مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي