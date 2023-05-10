انخفاض أسعار النفط بعد موجة صعود
تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد موجة ارتفاع دامت لثلاث جلسات، وجاء الانخفاض في ظل بيانات تحدثت عن زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وبحلول الساعة 09:34 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.91% إلى 73.04 دولار للبرميل.
في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.87% إلى 76.77 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
وأمس الثلاثاء، أفاد معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة صعدت في الأسبوع المنتهي في 5 مايو الجاري بواقع 3.6 مليون برميل.
وفي وقت لاحق اليوم ستصدر البيانات الرسمية حول مخزونات الذهب الأسود من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
المصدر: RT + بلومبرغ