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انخفاض أسعار النفط بعد موجة صعود

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بعد موجة صعود
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد موجة ارتفاع دامت لثلاث جلسات، وجاء الانخفاض في ظل بيانات تحدثت عن زيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. 

وبحلول الساعة 09:34 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.91% إلى 73.04 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.87% إلى 76.77 دولار للبرميل، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وأمس الثلاثاء، أفاد معهد البترول الأمريكي، بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة صعدت في الأسبوع المنتهي في 5 مايو الجاري بواقع 3.6 مليون برميل. 

وفي وقت لاحق اليوم ستصدر البيانات الرسمية حول مخزونات الذهب الأسود من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

المصدر: RT + بلومبرغ

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