انخفاض التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 11,2% العام الجاري

أفادت الدائرة الرئيسية للجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، بانخفاض التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة في يناير-أبريل من العام الجاري بنسبة 11,2% ليصل 217,9 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وأضافت أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة انخفضت في هذه الفترة الزمنية بمقدار 14,3% لتبلغ 158,25 مليار دولار، في حين انخفضت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين بنسبة 2% لتبلغ 59,69 مليار دولار. ومع ذلك لا تزال الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري بالنسبة للصين.

وفي أبريل الماضي انخض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 5,7% مقارنة بشهر مارس الماضي وبلغ 56,36 مليار دولار. أما الصين فصدرت إلى الولايات المتحدة بضائع بقيمة 43,02 مليار دولار. وبلغت قيمة واردات الصين من الولايات المتحدة في هذا الشهر 13,34 مليار دولار.

وفي عام 2021 ازداد التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 28,7% ليبلغ 755,64 مليار دولار. وفي عام 2022 ازداد بنسبة 0,6% ليبلغ 759,4 مليار دولار.

المصدر: تاس