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ازدياد التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 41,3% بداية العام الجاري

مال وأعمال

ازدياد التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 41,3% بداية العام الجاري
Sputnik
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تدل معلومات الدائرة الرئيسية للجمارك الصينية على أن التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد في الفترة بين يناير وأبريل من العام الجاري بنسبة 41,3% ليبلغ 73,148 مليار دولار.

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وبلغت قيمة صادرات الصين إلى روسيا في هذه الفترة الزمنية 33,68 مليار دولار أي أكثر بمقدار 67,2% مما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ازدادت صادرات روسيا إلى الصين بمقدار 24,8% لتبلغ 39,462 مليار دولار.

وفي أبريل الماضي بلغ حجم التجارة بين البلدين 19,228 مليار دولار، حيث صدرت روسيا إلى الصين بضائع بقيمة 9,606 مليار دولار واستوردت منها بضائع بقيمة 9,621 مليار دولار.

ووفق نتائج عام 2022، ازداد التبادل التجاري بين روسيا والصين بمقدار 29,3% وبلغ 190,271 مليار دولار.

واتفقت روسيا والصين، سابقا، على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليرتفع من 100 مليار سنويا إلى 200 مليار بحلول عام 2024.

المصدر: نوفوستي

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