مصر تستعد لبناء أول مدينة طبية من نوعها في البلاد

أعلن رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة والسكان في مصر محمد مصطفى عبد الغفار، موافقة رئيس مجلس الوزراء بشكل مبدئى على إنشاء مدينة طبية جديدة.

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وأضاف أنه تم تقديم مقترح لمجلس الوزراء على إنشاء المدينة بعد الموافقة على تطوير معهد القلب، موضحا أنه حتى الآن لم يتم تحديد مقر المدينة الطبية، ولكن ستكون فى العاصمة الإدارية أو ما يحيط بها، أى فى نطاق القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن الهدف من إنشاء المدينة الطبية هو تجميع جميع الخبرات الطبية والبحثية والتدريبية فى كافة التخصصات الطبية فى مكان واحد.

وقال إن تجميع الكوادر البشرية الطبية فى مكان واحد يتيح الاستفادة للجميع، سواء كان على مستوى الخدمة الطبية وتوفرها للمرضي، أو على سبيل المثال أن طبيب التخدير يأخذ خبرات فى كافة التخصصات الطبية وليس طبيب تخدير فقط للرمد أو للنساء أو للقلب.

وأكد أن هناك أهدافا كثيرة ستحققها المدينة الطبية وهى أهداف علاجية وتدريبية فى كافة التخصصات، بالإضافة إلى البحث العلمي

المصدر: الأهرام