مبلغ فلكي.. كم أنفق المصريون على شراء الذهب في 3 أشهر؟

أنفق المصريون 986.6 مليون دولار أى ما يعادل 30.5 مليار جنيه على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالى بين يناير ونهاية مارس.

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وأشار التقرير إلى أن إنفاق المصريين على الذهب ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة تصل إلى 34%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 737.1 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن مشتريات المصريين من المعدن النفيس بلغت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى 16.2 طن، مقابل 12.2 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 33%.

واحتلت مصر المركز السابع فى قائمة الدول الأعلى إقبالا على شراء الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي بحصة تمثل 2% من الإجمالي العالمي.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقا على شراء المعدن الأصفر خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلا أنها جاءت في المركز الثاني في بمنطقة الشرق الأوسط مع تفوق إيران.

المصدر: المال