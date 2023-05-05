الكرملين يعلق على مسألة احتجاز أصول شركات أجنبية في روسيا

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى أن مسألة وضع أصول روسية لشركات أجنبية تحت الإدارة المؤقتة للوكالة الروسية لإدارة الممتلكات تعتمد على كل حالة على حدى.

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وردا على سؤال بهذا الشأن قال بيسكوف للصحفيين: "كل شيء يعتمد على مواقف محددة. كل حالة فردية وبالطبع يتم النظر فيها بشكل منفصل".

وفي 26 أبريل الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لحجز أصول أجنبية في روسيا وذلك ردا على إجراءات غير ودية من قبل دول غربية تضمنت حجز أصول روسية.

واعتمد الرئيس الروسي قائمة الأصول الأجنبية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة للوكالة الروسية لإدارة الممتلكات وهي: 83.73% من أسهم شركة "يونيبرو" (Unipro) الروسية، المملوكة لشركة "يونيبرو" الألمانية و98% من أسهم "فورتوم" الروسية (Fortum) المملوكة لشركة الفلندية.

واليوم أبلغت "فورتوم" الروسية (Fortum) موسكو بعدم موافقتها على وضع فرعها الروسي تحت الإدارة المؤقتة.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو وجمد احتياطيات روسية وأصول رجال أعمال روس، من جهتها حذرت موسكو من الخطوة وأكدت أنها ستدافع عن حقوقها.

المصدر: نوفوستي