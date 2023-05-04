"أفضل من أمريكا وأوروبا".. بوتين يكشف عن تفوق اقتصادي لروسيا

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن انخفاض الدين العام لروسيا يعد مؤشرا جيدا، لا سيما عند مقارنته بدول أخرى، بما في ذلك المتقدمة.

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وقال بوتين في اجتماع مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف تناول وضع الاقتصاد الروسي الحالي: "14.9% في روسيا (نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي)، في الولايات المتحدة المؤشر عند 121.7% وفي منطقة اليورو 90.9%، وفي ألمانيا 66.5%، وفي فرنسا عند 111.1%، ديننا العام عند مستوى جيد".

من جهته أشار وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إلى أنه بحلول نهاية العام 2023 ستكون روسيا من بين الدول الرائدة من حيث النمو الاقتصادي.

وقال ريشيتنيكوف، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصادي الروسي هذا العام 2023 بنسبة 1.2%.

وفي وقت سابق، أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات، وقال: "تبين أن الاقتصاد الروسي أصبح أكثر مرونة مما كان متوقعا في بداية العام الماضي بعد فرض العقوبات الغربية".

وأوضح خبراء الصندوق أن النتائج القوية بشكل غير متوقع في العام 2022 ترجع إلى استقرار صادرات النفط، في ظل ارتفاع أسعاره واستمرار الإمدادات كما سجلت صناعة النفط والغاز أرباحا قياسية.

المصدر: نوفوستي