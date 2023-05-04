النفط يعوض بعض خسائره بعد موجة تراجع حادة

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل تراجع الدولار ومع تقييم المستثمرين لآفاق العرض والطلب، لكن الخام العالمي "برنت" لا يزال دون مستوى 73 دولارا للبرميل.

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وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.36% إلى 68.85 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.66% إلى 72.81 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس تراجعت أسعار النفط بحوالي 4% في ظل مخاوف اقتصادية حول الطلب، وسجل الخام الأمريكي مستوى 68.60 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 4.3% عن سعر التسوية.

فيما بلغ الخام العالمي "برنت" مستوى 72.33 دولار للبرميل بتراجع نسبته 4% عن سعر الإغلاق السابق.

ولقيت أسعار الذهب الأسود دعما من تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، وانخفض المؤشر بنسبة 0.22% إلى 101.11 نقطة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أمس عن انخفاض مخزونات الخام بنسبة 1.3 مليون برميل في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة مخزونات البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ