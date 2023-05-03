بغداد تأمل بالتوصل قريبا لاتفاق مع أربيل بشأن تصدير النفط

أعرب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريبا يتيح استئناف تصدير الخام إلى تركيا من إقليم كردستان، بعد انقطاعه لأكثر من شهر بسبب خلاف قانوني قديم.

وفي حديثه خلال "منتدى العراق" الذي نظمته مراكز ومعاهد بحث عراقية، أوضح حيان عبد الغني قائلا: "بالنسبة للاتفاق مع الإقليم. إن شاء الله خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير سنتوصل لاتفاق نهائي بخصوص استئناف تصدير النفط الخام"، مؤكدا أن "المؤشرات إيجابية".

ولفت وزير النفط إلى "الفحوصات التي أجراها الجانب التركي للأنابيب" لتلافي التسربات النفطية المحتملة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في فبراير.

تجدر الإشارة إلى أن العراق كان قد بدأ إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة في عام 2014 لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، وذلك على خلفية استيراد أنقرة النفط لفترة طويلة من كردستان العراق بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد.

في حين أصدرت هيئة التحكيم هذا العام قرارها لصالح بغداد وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية، بينما قاد ذلك أنقرة لوقف واردات النفط من كردستان العراق.

وفي بداية أبريل، أبرمت بغداد وسلطات الإقليم اتفاقا "موقتا" لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة.

المصدر: "فرانس برس"