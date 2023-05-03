"بلومبرغ" تحدد "خطرا" يحدق بالاتحاد الأوروبي

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن محللي طاقة، أنه من المتوقع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي قبل الشتاء المقبل ما يعرض المنطقة لخطر تجدد أزمة الطاقة.

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ونقلت الوكالة عن المحللة في بنك "غولدمان ساكس" سامانثا دارت، أن أسعار العقود الآجلة للغاز يمكن أن تتجاوز مستوى 100 يورو (110 دولارات) لكل ميغاواط في الساعة أو أكثر من 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك ارتفاعا من 40 يورو (44 دولارا) لكل ميغاواط في الساعة.

وقالت خبيرة الطاقة، في مقابلة على هامش مشاركتها في مؤتمر للغاز في أمستردام، إن "برد الشتاء المبكر هو الأكثر رعبا"، مضيفة أن الأسعار فوق 100 يورو "واقعية للغاية".

وفي أغسطس الماضي، بلغت العقود الآجلة للغاز في الاتحاد الأوروبي مستوى قياسيا بلغ 345 يورو (380 دولارا) لكل ميغاواط في الساعة، ومع ذلك أدى فصل الشتاء المعتدل والجهود المبذولة لتقليل الاستهلاك وضعف الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال إلى انخفاض الأسعار في أوروبا إلى مستوياتها الحالية.

إلا أن الخبراء غير متأكدين مما إذا كانت هذه العوامل ستبقى، ويحذرون من أن التراخي بين المستهلكين يخاطر بفرض ضغط على السوق في وقت لاحق في عام 2023.

المصدر: بلومبرغ