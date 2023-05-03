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الطاقة التركية تتفق مع "غازبروم" على تأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي

مال وأعمال

الطاقة التركية تتفق مع
غازبروم
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أعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونمز، عن اتفاق مع شركة "غازبروم" الروسية يتضمن تأجيل جزء من مدفوعات الغاز بسبب زيادة حادة في أسعار الوقود الأزرق العام الماضي.

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وفي مقابلة مع قناة "خبر غلوبال" التركية، أكد دونمز وجود اتفاق ومناقشات تمت بين تركيا و"غازبروم"، وأشار إلى أن تركيا تحتفظ بعلاقات جيدة مع روسيا في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق، بأن تركيا طلبت من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات الغاز لحل أزمة ارتفاع أسعار الوقود الأزرق، وتتمنى الحكومة التركية أن تستمر المدفوعات المؤجلة حتى عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أكد دعم بلاده لتلبية طلبات تركيا للحصول على الموارد الطاقوية، لا سيما الغاز الطبيعي.

المصدر: "خبر غلوبال" 

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