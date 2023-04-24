شركة "غازبروم" الروسية تبرم صفقة مع نادي بشيكتاش التركي

أفات وسائل إعلام تركية، بأن شركة "غازبروم" الروسية للغاز، ستصبح راعيا لنادي بشيكتاش التركي لكرة القدم، بموجب عقد مدته 5 سنوت.

ووفقا لمعلومات صحيفة "Sözcü" التركية، سيحصل نادي بشيكتاش على 60 مليون يورو، مقابل نقل حقوق اسم الملعب للشركة الروسية على مدار ثلاث سنوات.

وفي المستقبل، سيتم الاتفاق على مبلغ العامين الآخرين من العقد.

وأشار المصدر إلى أن رئيس نادي بشيكتاش سيتوجه إلى روسيا الأسبوع المقبل، بدعوة من رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" أليكسي ميلر.

يذكر أن نادي بشيكتاش يحتل المكرز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، بعد الجولة الـ26، برصيد 55 نقطة، متأخرا بفارق 8 نقاط عن المتصدر غلطة سراي الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: "russian.rt.com"