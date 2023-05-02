بعد براءتها من تهمة "المنافسة الشريرة".. طيران الإمارات قد تتجه إلى مزيد من التحالفات

قال رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك، الثلاثاء، إن الشركة قد تبرم صفقات مع مزيد من الشركات لمشاركة مسارات بعد البدء في ترتيبات مشابهة مع خطوط طيران يونايتد الأمريكية.

وقال كلارك إن "طيران الإمارات مازالت مستعدة للتوسع فيما تعود الشركة للرحلات بكامل قوتها مؤخرا بعد التوقف في ذروة جائحة كورونا".

وأضاف كلارك أن "صفقة يونايتد ومثلها صفقة مع خطوط طيران كندا كشفت أن شركات الطيران لم تعد تنظر إلى طيران الإمارات بصفتها "منافسة شريرة".

وكانت شركات طيران أمريكية، قد شكت على مدار سنوات من المنافسة غير العادلة من شركات الطيران الشرق أوسطية، ووصفتها بأنها "تتلقى دعما حكوميا غير عادل لتستمر في العمل"، رغم أنها مملوكة لحكومة دبي، وتنفي طيران الإمارات حصولها على أي ميزة غير عادلة.

وكانت يونايتد واحدة من الشركات الأمريكية التي تتحدى طيران الإمارات، بالرغم من أن صفقة أجريت مؤخرا شهدت تسوية النزاع.

وحاليا تسير يونايتد رحلات طيران إلى دبي، وهي وجهة تجاهلتها في 2016 في خضم النزاع.

وأوضح كلارك بأن "شركات طيران أخرى قد تبرم صفقات مشابهة مع طيران الإمارات"، وقال "لن أقول ما هي لأننا في البداية، لكن بالطبع الباب مفتوح".

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المصدر: أ ب