شركة "فلاي دبي": طائرتنا اصطدمت بطائر عند إقلاعها

أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية أن طائرة تابعة لها اصطدمت بطائر عند إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال، وتواصل الآن رحلتها إلى دبي بسلام.

وقالت الشركة: "اصطدمت طائرة "فلاي دبي" من طراز FZ 576 كانت متجهة من مطار كاتماندو إلى مطار دبي الدولي بطائر أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو. وستستمر الرحلة كالمعتاد باتجاه دبي وستهبط وفقا لموعدها المحدد في دبي الساعة 00.14 بالتوقيت المحلي".

وأفادت وكالة Ani في وقت سابق باندلاع حريق بطائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية بعد إقلاعها من مطار كاتماندو في نيبال.

المصدر: نوفوستي