ارتفاع سعر الذهب في سوريا

ارتفع سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطا في السوق السورية 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله يوم الخميس الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 435 ألف ليرة، وسعر شراء 434 ألف ليرة،

بينما سجل الغرام عيار 18 سعر مبيع 372857 ليرة وسعر شراء 371857 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 16 مليونا و230 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 3 ملايين و715 ألف ليرة.

المصدر: سانا