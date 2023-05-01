شركة سعودية توقف خططها التوسعية في مصر

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"- المقيدة بالبورصة السعودية- أن مجلس إدارتها أوقف خططها التوسعية في مصر وتأسيس شركة تابعة لها.

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وبحسب إفصاح الشركة على بورصة تداول السعودية اليوم الاثنين، قالت الشركة إنه بعد دراسة جدوى استمرارية الشركة في مصر قررت وقف الخطة التوسعية لها، مشيرة إلى أن الأثر المالي السلبي المتوقع لوقف خطط الشركة التوسعية يبلغ حوالي 38 مليون ريال سعودي.

وأضافت الشركة، أنه سيتم الإعلان لاحقا عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن. كانت الشركة تخطط لأن تكون مصر أولى المحطات التوسعية لها خارج منطقة الخليج العربي، وذلك من خلال تأسيس شركة تابعة لها في مصر، مملوكة بالكامل لها، وضخ استثمارات مباشرة أولية بقيمة مليار جنيه. وقالت الشركة في إفصاح سابق لها في ديسمبر 2021، إن هذه الخطط كانت تهدف لتعزيز مكانة الشركة في السوق الإقليمية واستكمالا لسياسة الشركة لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الأرباح من خلال تقديم أفضل خدمة للعملاء. وكانت الشركة تنوي تمويل الخطة التوسعية لها عن طريق التمويل الذاتي والاقتراض، بحسب الإفصاح السابق.

وتأسست شركة إكسترا في المملكة العربية السعودية في 2003 بواسطة الشركة المتحدة للإلكترونيات، لتزويد العملاء بتجربة تسوق كاملة الجوانب للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتقديم خدمات الصيانة أيضا للعملاء، وتمتلك 42 فرعاً في المملكة العربية السعودية وفرعين في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان

المصدر: مصراوي