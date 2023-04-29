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هل تؤثر الأزمة السودانية على أسعار اللحوم في مصر؟ وزارة التموين تجيب

مال وأعمال

هل تؤثر الأزمة السودانية على أسعار اللحوم في مصر؟ وزارة التموين تجيب
Globallookpress
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علق إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد وزير التموين في مصر، على إمكانية أن تؤثر الأزمة السودانية على واردات مصر من اللحوم، وبالتالي نقص المعروض وارتفاع أسعارها.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أوضح إبراهيم عشماوي أن واردات مصر من اللحوم لن تتأثر بالحرب السودانية، لأن هناك تعاقدات كبيرة واحتياطيات آمنة، إضافة إلى وجود 5 آلاف رأس من الماشية في المجازر.

وأشار إلى أن الحكومة تتحوط من الأزمات كما تعلمت من تجربة الأزمة الروسية الأوكرانية، وأن إمدادات اللحوم إلى مصر ستكون عبر أكثر من مصدر، موضحا أن الحكومة تدرس استيراد اللحوم من أكثر من دولة إفريقية مثل الصومال وتشاد، إضافة إلى دول أخرى.

 وأضاف أن الدولة تتدخل من أجل ضبط إيقاع السوق وضمان توافر السلع، إذ من المهم تواجد السلع في الأسواق.

المصدر: "المصري اليوم"

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