بسبب الأزمة السودانية.. الحكومة المصرية تعلن قرارا "صادما" للمواطنين

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي أن هناك تحركا لرفع أسعار السلع التموينية تدريجيا حفاظا على المواطن خلال أيام.

وخلال مؤتمر صحفي له، أوضح علي المصيلحي قائلا: "هناك إمكانية لاستيراد لحوم جيدة جدا من الصومال وتشاد بسبب الأزمة السودانية".

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى 285 ألف طن قمح من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم الحصاد والتوريد في منتصف أبريل الجاري وحتى الآن.

كما وجه المصيلحي، شركات المطاحن والصوامع، بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد.

وأشار إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، موضحا أن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناغر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال الحاجة إليها.‎

المصدر: "القاهرة 24"