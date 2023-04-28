التضخم في فرنسا يتسارع مجددا

تسارع التضخم مجددا في فرنسا في شهر أبريل الجاري ووصل بحسب بيانات أولية إلى مستوى 5.9% على أساس سنوى، وفقا لما ذكره المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الجمعة.

ويأتي تسارع التضخم في الشهر الجاري بعد أن كان قد تباطأ في مارس الماضي إلى 5.7% على أساس سنوي. وأوضح المعهد أن التضخم صعد مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات.

وأشار إلى أن أسعار الغاز والكهرباء والبنزين تسارعت مجددا إلى 7% الشهر الجاري مقابل 4.9% في الشهر السابق (مارس 2023).

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، أفاد المعهد بأن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية أقل تسارعا مما كان عليه فى مارس 2023، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 14.9% على أساس سنوى بعد أن وصلت إلى 16% في الشهر السابق.

المصدر: برايم