 
مباشر

الهند تشتري كمية قياسية من الذهب الأسود الروسي

مال وأعمال

الهند تشتري كمية قياسية من الذهب الأسود الروسي
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v7oq

بلغت مستوردات الهند من النفط الخام الروسي في فبراير الماضي مستوى قياسيا، حيث اشترت 6.3 مليون طن، وذلك بحسب تقرير لوكالة "نوفوستي" استند لبيانات رسمية.

إقرأ المزيد
الهند تشتري كميات هائلة من النفط الروسي. فما علاقة الولايات المتحدة بالأمر؟
الهند تشتري كميات هائلة من النفط الروسي. فما علاقة الولايات المتحدة بالأمر؟

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الروسية فقد اشترت الهند 6.3 مليون طن من النفط الخام من روسيا في نهاية الشتاء (فبراير 2023) مقابل 6 ملايين طن في الشهر الذي قبله (يناير 2023).

ومن حيث البراميل، زادت المشتريات من 1.48 مليون في اليوم (يناير 2023) إلى 1.55 مليون يوميا (فبراير 2023).

وبذلك أنفقت الهند 3.3% أكثر على شراء النفط الروسي في فبراير الماضي أكثر مما أنفقته في يناير الماضي 3.35 مليار دولار. 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا