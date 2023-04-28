الهند تشتري كمية قياسية من الذهب الأسود الروسي

بلغت مستوردات الهند من النفط الخام الروسي في فبراير الماضي مستوى قياسيا، حيث اشترت 6.3 مليون طن، وذلك بحسب تقرير لوكالة "نوفوستي" استند لبيانات رسمية.

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وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الروسية فقد اشترت الهند 6.3 مليون طن من النفط الخام من روسيا في نهاية الشتاء (فبراير 2023) مقابل 6 ملايين طن في الشهر الذي قبله (يناير 2023).

ومن حيث البراميل، زادت المشتريات من 1.48 مليون في اليوم (يناير 2023) إلى 1.55 مليون يوميا (فبراير 2023).

وبذلك أنفقت الهند 3.3% أكثر على شراء النفط الروسي في فبراير الماضي أكثر مما أنفقته في يناير الماضي 3.35 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي