المركزي السوري يحدد سعر صرف جديد للحوالات

حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ7500 ليرة للدولار الواحد، بحسب ما تم نشره اليوم الخميس.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي السوري تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ8290.13 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي السوري حدد أمس في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7400 ليرة سورية ومقابل اليورو بـ8125.94 ليرة سورية لليورو الواحد.

المصدر: سانا