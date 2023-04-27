انخفاض الأسهم الأوروبية وسط مخاوف حول القطاع المصرفي الأمريكي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل مخاوف حول القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، وذلك بعد انهيار سهم البنك الأمريكي "فيرست ريبابليك بنك".

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وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.28% إلى 7839 نقطة، وهبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.28% إلى 15751 نقطة.

كما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.14% إلى 7459 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس الأربعاء، أغلق مؤشر "داو جونز" التعاملات على انخفاض نسبته 0.68% عند 33301.87 نقطة، فيما أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا التعاملات عند 4055.99 نقطة، بتراجع نسبته 0.38%.

وجاء ذلك خلافا لمؤشر "ناسداك" الذي صعد بنسبة 0.47% إلى 11854.30 نقطة، بحسب "بلومبرغ".

ويأتي ذلك في ظل تهاوي سهم البنك الأمريكي "فيرست ريبابليك بنك" وسط مخاوف من انهيار البنك بسبب سحب الودائع. وأمس هوى سهم البنك بنسبة 29.75% إلى 5.69 دولار.

المصدر: RT + بلومبرغ