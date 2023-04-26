خسر نحو نصف قيمته.. انهيار سهم بنك أمريكي في ظل موجة سحب للودائع

هوى سهم البنك الأمريكي "فيرست ريبابليك بنك" في تداولات أمس الثلاثاء بنحو 50%، وحذر خبراء من حدوث موجة جديدة من الانهيارات في القطاع المصرفي الأمريكي في المستقبل القريب.

وأمس أنهى سهم "فيرست ريبابليك بنك" التعاملات على انخفاض بنسبة 49.38% عند 8.10 دولار للسهم، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

Bloomberg

وبذلك يكون السهم قد تراجع لليوم الثاني على التوالي، وجاء التراجع بعد نشر تقرير مالي عن الربع الأول من 2023، وأعلن البنك الأمريكي عن نزوح كبير للودائع وزيادة في القروض.

وأشار البنك إلى سحب 40.8% من الودائع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى 104.47 مليار دولار، وفي الربع الأخير من العام الماضي بلغت 176.43 مليار دولار.

من جهته أشار الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف إلى أن الحكومة الأمريكية قد تقوم بتأميم البنك في ظل سحب الودائع وانهيار سهمه، مرجحا حدوث أزمة مصرفية جديدة في الولايات المتحدة في المستقبل القريب.

المصدر: RT + بلومبرغ