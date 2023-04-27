ارتفاع أسعار النفط بعد يومين من التراجع

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد تعرضها لخسائر هذا الأسبوع في ظل مخاوف حول آفاق الطلب على الذهب الأسود والنمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 10:08 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.38% إلى 74.58 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.54% إلى 78.11 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ولقيت الأسعار دعما بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشارت إلى أن مخزونات النفط الخام تراجعت في الولايات المتحدة بنحو 5.1 ملايين وذلك خلافا للتوقعات.

المصدر: RT + بلومبرغ