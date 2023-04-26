نوفاك: روسيا تستبدل بنجاح التقنيات الأجنبية في قطاع الطاقة

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا تستبدل بنجاح التقنيات الأجنبية المستخدمة في قطاع الطاقة.

وأشار المسؤول الروسي، خلال مشاركته في فعالية مرتبطة بالمعرفة في روسيا اليوم الأربعاء، إلى وجود ابتكارات روسية لاستخراج النفط تحت الماء والحفر المائل واستخراج احتياطيات موارد الطاقة في أماكن صعبة.

وقال نوفاك: "لقد أحرزنا أيضا تقدما في مجال الغاز الطبيعي المسال"، لافتا إلى أن تقنيات التسييل المحلية بسعة مليون طن موجودة بالفعل ويتم الآن تثبيت خطوط إنتاج بسعة 3 ملايين طن والتي تم شراؤها سابقًا من الخارج.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أنه سيتم تطوير التقنيات المتبقية المطلوبة للصناعة الروسية، كذلك هناك تطورات روسية في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وقال نوفاك إن حصة الطاقة النظيفة في إجمالي رصيد الطاقة في روسيا 1% - 2%، وبحلول العام 2035 يجب أن يرتفع هذا الرقم إلى 10%.

المصدر: إنترفاكس