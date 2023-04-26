كم سنة يحتاج الموظف في بلدك لشراء شقة بمساحة 50 مترا؟.. إحصائية من عواصم عربية وعالمية

بات توفر شقة من أساسيات العيش في العالم وذلك إضافة إلى مقومات أخرى مثل تكاليف المعيشة وتوفر الأمن ووجود الخدمة الطبية بأسعار مناسبة.

بات شراء الشقة حلما في العديد من دول العالم، وذلك نظرا لارتفاع سعرها وعدم تناسبه مع الراتب الشهري. أظهرت دراسة استندت لبيانات نشرها موقع "نيومبيو" الإلكتروني، عدد السنوات التي يحتاجها الموظف للعمل لكي يتمكن من شراء شقة بمساحة 50 مترا مربعا في مدينته، التي يعيش ويعمل فيها.

ووفقا للتقرير فإن العامل في مدينة الرياض بالسعودية يمكنه شراء شقة بعد قرابة 2.09 سنة من العمل، فيما يمكن للعامل في مدينة دبي بالإمارات شراء شقة بعد 2.20 سنة من العمل.

وفيما جدول بياني يحدد عدد السنوات التي يجب العمل لشراء شقة بمساحة 50 مترا مربعا، وذلك استنادا لبيانات متوسط الراتب الشهري ومتوسط سعر المتر المربع:

المصدر: RT