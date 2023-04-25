هل ستحقق الميزانية الروسية فائضا أو عجزا؟.. مساعد الرئيس الروسي يحدد اتجاهات الاقتصاد الوطني في 2023

حدد مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين اتجاهات الاقتصاد الروسي في العام الجاري، وتحدث عن العلاقات مع الغرب في ظل العقوبات وعن التعاون الاستراتيجي مع الصين.

إقرأ المزيد

وفي كلمة خلال مشاركته في فعالية "ماراثون المعرفة" اليوم الثلاثاء، قال المسؤول الروسي: "إذا أراد الغرب استئناف التعاون الاقتصادي مع روسيا، فسيكون ذلك موضع تساؤل لأننا نعرف ثمن ذلك بالفعل".

وعن الشركات الغربية المنسحبة من روسيا، قال أوريشكين: "أعلنت العديد من الشركات الغربية علنا أنها ستغادر روسيا، لكنها تحاول الآن إدخال معداتها ومنتجاتها إلى البلاد".

وأضاف أن "روسيا تعتبر سوقا ضخمة بالنسبة للشركات الغربية. والتخلي عن روسيا قصة مؤلمة جدا بالنسبة لهم ولكنها فرصة بالنسبة لشركاتنا".

وفيما يلي أبرز تصريحات أوريشكين:

- ستحقق الميزانية الروسية فائضا هذا العام

- دخل الاقتصاد الروسي في مسار إيجابي منذ يوليو 2022 وسينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% - 2% بحلول نهاية العام 2023.

- انخفض حجم تجارة روسيا مع أوروبا، لكنه زاد مع دول أخرى حيث توجد آفاق للنمو.

- تجاوزت الصين الاتحاد الأوروبي من حيث التجارة مع روسيا.

- اعتمدت رفاهية أوروبا على التعاون مع روسيا والصين وهي الآن تفقد الآفاق لسنوات عديدة.

- انخفض مستوى عدم المساواة الاجتماعية في روسيا في السنوات الأخيرة وسيستمر هذا الاتجاه.

- التضخم السنوي في نهاية أبريل الجاري سيكون عند 2.5%.

- ستنمو الأجور الحقيقية في روسيا في أبريل 2023 بنسبة 10% من حيث القيمة السنوية.

المصدر: نوفوستي