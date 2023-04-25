"شنغهاي للتعاون" تضع خارطة طريق للانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية

قال نائب أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون غريغوري لوغفينوف، إن العمل يجري في إطار هذه المنظمة لوضع خارطة طريق للانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية.

وأضاف في حديث تلفزيوني: "تتم صياغة خارطة طريق للانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية. يجري العمل بشكل جدي ومفصل. هذه العملية بعيدة كل البعد عن البساطة، لأن الدولار كعملة احتياطية عالمية متأصل بعمق، بما في ذلك في أنظمة العملات الوطنية".

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ووفقا له، لكي يتم التخلي تماما عن الدولار، يجب قطع طريق طويل وتنفيذ الكثير من العمل.

وقال لوغفينوف: "فيما يتعلق بفرض نوع من العملة الموحدة لمنظمة شنغهاي للتعاون، يمكن القول إن هذا الموضوع لم يطرح بعد بهذا الشكل، ولم يتم تحديد مثل هذا الهدف حتى الآن. أما فيما يتعلق بالمستقبل فسنرى ذلك لاحقا".

المصدر: نوفوستي