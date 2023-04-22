من حجم المحصول إلى الصادرات.. وزير زراعة لوغانسك الروسية يتحدث لـRT عن آفاق القطاع الزراعي

تحدث وزير الزراعة في جمهورية لوغانسك الروسية يفغيني سوروكين، في مقابلة خاصة أجرتها معه RT، عن طاقات القطاع الزراعي وآفاق تطوره بعد الانضمام إلى روسيا.

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وكشف وزير الزراعة في الجمهورية الروسية الجديدة أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الجمهورية تصل إلى 1.2 مليون هكتار، وأن إجمالي محصول الحبوب وبذور عباد الشمس تجاوز 1.2 مليون طن العام الماضي.

وعن التوقعات لمحصول العام الزراعي الحالي، قال: "هذا العام حوالي 10% من هذه الأراضي تقع في منطقة الترسيم الإداري لذلك يجود قيود على استخدامها، ورغم ذلك نتوقع أن يكون محصول هذا العام عند مستوى مليون طن".

وشدد على أن معظم الأراضي الصالحة للزراعة في الجمهورية يتم استثمارها في العمل الزراعي.

وعن آفاق تطور القطاع الزراعي، لفت سوروكين إلى أن جمهورية لوغانسك لديها القدرة على زيادة إنتاج الحبوب إلى مليوني طن، وفي ظل ذلك يمكن توجيه جزء من المحصول إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن عوامل عديدة مثل الآلات والبذور والأسمدة وغيرها تؤثر على محصول الحبوب، وشدد على أن جميع حاجات القطاع الزراعي تم تأمينها العام الماضي ومتوفرة هذا العام بفضل الدعم الروسي.

ولفت إلى أنه يجري العمل على توطيد العلاقات مع موردي البذور والأسمدة، وأكد أنه يتم توفير الدعم اللازم للمزارعين من قبل الحكومة الروسية.

وذكر أن عامل الطقس والمناخ يلعب دورا مهما في العمل الزراعي وفي حال كان الطقس مواتيا هذا العام ومع الأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية سيتم الحفاظ على مستوى المحصول الحالي وتوجيه جزء منه إلى الأسواق الخارجية.

ويبلغ إجمالي مساحة جمهورية لوغانسك الروسية قرابة 26.7 ألف كيلو متر مربع، فيما يصل تعداد سكانها إلى حوالي مليوني نسمة.

وفي 2022 انضمت لوغانسك إلى قوام روسيا بموجب استفتاء أيدته الأغلبية الساحقة للسكان لتصبح جمهورية روسية.

وتنشط في الجمهورية صناعات مختلفة مثل الهندسة الميكانيكية والكيمياء والبتروكيماويات والأغذية والأخشاب وصناعة النسيج ومواد البناء، فيما تحتل المعادن 73% من صادرات الجمهورية، ناهيك عن الفحم والمعادن النادرة وغير ذلك من ثروات.

المصدر: RT