الكويت تصدر إعلانا حول عمل المصفاة الأولى

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" عن استئناف تشغيل المصفاة الأولى في مجمع الزور النفطي، وذلك بعد توقفها بشكل جزئي.

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وأكد الناطق الرسمي باسم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" عبدالله فهاد العجمي أن فرق العمليات والفرق المساندة بذلت جهودا مكثفة ومتواصلة لإعادة تشغيل المصفاة تدريجيا خلال وقت قياسي.

وكشف العجمي عن بدء الاستعدادات لعمليات التصدير الخارجي بعد إعادة التشغيل تلبية لاحتياجات السوق العالمي، مبينا أن مصفاة الزور أثبتت جدارتها في تحقيق متطلبات الأسواق العالمية من المنتجات البترولية ذات الجودة العالية، حيث تم تزويد 18 دولة من هذه المنتجات عن طريق 68 شحنة تم تصديرها من مرافق الشركة حتى 13 مارس 2023 مما يدعم موازنة البلاد بالمزيد من الإيرادات النفطية ويساعد على إنعاش الاقتصاد الكويتي.

وتجدر الإشارة إلى أن تشغيل المصفاة الأولى انطلق في نوفمبر الماضي في خطوة شكلت حدثا تاريخيا مهما للصناعة النفطية الكويتية، حيث يعد مشروع مصفاة الزور من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لدولة الكويت.

وتحرص الشركة على "جعل المزيد ممكنا" من خلال تطوير العمل والسعي باستمرار نحو كل ما هو جديد علميا وعمليا بما يخدم الإنتاج ويصب في صالح الشركة بشكل خاص والقطاع النفطي واقتصاد البلاد بشكل عام.

المصدر: الراي