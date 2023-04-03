وزير النفط الكويتي: قرار خفض الإنتاج الطوعي لدول "أوبك+" يعد خطوة استباقية

صرح وزير النفط الكويتي بدر الملا بأن الخفض الطوعي للإنتاج من دول "أوبك+" يعد تحركا استباقيا لدعم استقرار الأسواق وسط تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المتسارعة.

إقرأ المزيد

وجاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الملا عقب الاجتماع الـ48 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لـ"أوبك+"، الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو.

وذكر الملا أن من بين تلك التطورات الوتيرة السريعة لارتفاع معدلات الفائدة العالمية ومستويات الدين العالمي والأزمة المصرفية والتطورات الجيوسياسية، مشيرا الى أن "أوبك+" تركز على دعم استقرار أسواق النفط.

وأفاد بأن "أوبك+" مستمرة في سياسة خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023، كما تقرر في الاجتماع الوزاري الـ33 لـ"أوبك+" في الخامس من أكتوبر 2022.

وأشاد بمبادرة الدول المشاركة في الخفض الطوعي تحت اتفاق "أوبك+"، التي سيتم العمل بها من شهر مايو المقبل الي نهاية عام 2023.

ويوم أمس الأحد أعلنت روسيا وثمان دول من "أوبك"+ في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميا انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وستبدأ التخفيضات الطوعية في مايو المقبل 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2023، وقد أدت الخطوة لارتفاع فوري في أسعار الذهب الأسود بنحو 5%.

المصدر: RT + الأنباء