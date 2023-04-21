"مفارقة غريبة".. فوربس تصنف في الوقت نفسه رجل أعمال كأغنى شخصية في الإمارات والأفقر في روسيا

صنفت مجلة "فوربس" الأمريكية رجل الأعمال الشهير بافيل دوروف بالملياردير الروسي الأكثر فقرا، في الوقت نفسه صنفته كأغنى رجل أعمال يعيش في الإمارات.

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وقالت المجلة الأمريكية، إن ثروة مؤسس تطبيق "تلغرام" انخفضت هذا العام بمقدار 3.6 مليار دولار لتصل إلى 11.5 مليار دولار، وإذا كان العام الماضي قد احتل المرتبة الثالثة بين المليارديرات الروس فقد انتقل في تصنيف 2023 إلى المرتبة العاشرة.

وعن سبب تراجع ثروة دوروف، أفادت المجلة بأن السبب في ذلك هو انخفاض سعر سهم منافسي تطبيق "تلغرام" "واتس أب" و"سناب"، ما انعكس سلبا على تطبيق "تلغرام".

وبحسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية لأغنياء العالم للعالم 2023، حافظ مؤسس تطبيق "تلغرام" الشهير بافيل دوروف على مكانته كأغنى رجل يعيش في الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت ثروته 11.5 مليار دولار، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" الأمريكية.

وبافل دوروف من مواليد مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وهو مقيم في دبي منذ العام 2017، والجنسية الإماراتية تعد المواطنة الرابعة للملياردير الروسي.

وأصبح بذلك دوروف يمتلك 4 جنسيات: الروسية والإماراتية والفرنسية وجنسية دولة Saint Kitts and Nevis، وهي جزيرة واقعة بين المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي.

المصدر: فوربس