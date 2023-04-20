المركزي الروسي يحدد شرطا واحدا للتدخل في سوق العملات

صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، بأن استراتيجية سعر الصرف العائم للروبل ستستمر مشددة على أن المنظم لن يتدخل في سوق العملات إلا إذا كان هناك تهديد للاستقرار المالي.

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وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي، في كلمة اليوم الخميس بمجلس الدوما، إن "بنك روسيا (المركزي الروسي) لا يزال ملتزما بسعر الصرف العائم ويرى أنه يمكن التدخل في سوق الصرف الأجنبي فقط في حالة وجود تهديد للاستقرار المالي".

وأضافت: "سنظل ملتزمين بالسعر المتغير كعامل استقرار فعال للاقتصاد الروسي، ونعتبر أنه لا يجوز التدخل في آلية سوق الصرف إلا عندما تشكل الأحداث فيه تهديدا للاستقرار المالي كما كان الحال في الماضي".

وأشارت نابيولينا إلى المنظم لا يؤيد إجراء تغييرات كبيرة على القيود المفروضة على العملة بروسيا في الوقت الراهن.

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيسة البنك المركزي الروسي:

- انخفض التضخم السنوي إلى 3.5% في مارس الماضي وكذلك سينخفض ​​في أبريل 2023.

- توقعات التضخم بين المواطنين والشركات أعلى مما كانت عليه في 2018 - 2019، عندما كان التضخم قريبا من مستوى 4%.

- الظروف الخارجية المحيطة بالاقتصاد الروسي لا تزال صعبة.

- لن يكون هناك مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الرئيسية يجب تقليل المخاطر المرتبطة بالتضخم.

- نسعى إلى إطلاق تجربة الروبل الرقمي في أسرع وقت ممكن، وبعد تحليل نتائجها سنتمكن من تقديم الروبل الرقمي إلى دائرة أكبر من الناس.