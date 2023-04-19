وصفوه بالبطل.. عامل بيتزا يساعد الشرطة في القبض على لص هارب (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أمريكية ونشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو لعامل توصيل بيتزا ساعد الشرطة في القبض على أحد المطلوبين أمنيا.

ووصف النشطاء عامل البيتزا الذي يدعى تايلر موريل، بالبطل.

هذا، وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن الواقعة المثيرة جرت يوم الأحد الماضي في أحد ضواحي مدينة فلادلفيا في ولاية بنسلفانيا عندما كان أحد عمال معطم "كوكز بيزا" يقوم بتوصيل طلبية بيتزا.

ويظهر في المقطع تايلر موريل، وهو يقف أمام أحد المنازل بانتظار أن يسلم طلبية بيتزا، وفي تلك الأثناء لاحظ عناصر الشرطة وهي تطارد أحد المطلوبين الذي كان يقود سيارة مسروقة من طراز كيا.

ولكن ذلك المطلوب اصطدمت سيارته على ما يبدو بأحد الأرصفة بعد أن فقد السيطرة عليها ليهرع ويتابع عملية هروبه جريا على الأقدام.

وتدخل عامل البيتزا وعرقل المطلوب بقدمه دون حتى أن يوقع علبة البيتزا التي كان يحملها بين يديه، وقد أدى ذلك إلى وقوع المشتبه أرضا مما ساعد عناصر الشرطة على إلقاء عليه بسرعة وبسهولة.

كما تمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض على مشتبه به ثان في هذا الحادث، والذي كان جالسا في السيارة المسروقة بعد توفقها.

ويواجه المشتبه بهما في هذه القضية تهما متعددة، بما في ذلك الفرار والمراوغة ومقاومة الاعتقال، فضلا عن عدة تهم أخرى تتعلق بانتهاك قوانين المرور.

Watch a pizza delivery guy take out a suspect fleeing police pic.twitter.com/5qlXKwisCs — CNN (@CNN) April 18, 2023

المصدر: "سي إن إن"