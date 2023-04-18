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ترامب: تخلي الصين عن الدولار هو بمثابة خسارة أمريكا لحرب عالمية!

مال وأعمال

ترامب: تخلي الصين عن الدولار هو بمثابة خسارة أمريكا لحرب عالمية!
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تخلي الصين عن الدولار، معتبرا أن ذلك سيكون بمثابة خسارة الولايات المتحدة لحرب عالمية.

ويرى ترامب أن الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية المستخدمة في جميع أنحاء العالم وإذا تحولت الصين إلى استخدام عملات أخرى فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة وفقدان ريادتها العالمية.

وفي وقت سابق حذر الرئيس الأمريكي السابق من أن الدولار الأمريكي سيفقد مكانته بين العملات العالمية قريبا، مشيرا إلى أن ذلك سيهوي بقوة الولايات المتحدة ومكانتها بين دول العالم.

المصدر: RT

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