مصر تخفض وارداتها من أمريكا بنسبة 28.8%

أعلنت مصر أنها خفضت وارداتها من أمريكا بنسبة 28.8%، لتصل إلى حدود 431.6 مليون دولار مطلع عام 2023 مقابل 606.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

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وانخفضت الواردات بنسبة 174.6 مليون دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء المصري، إلى أن واردات حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية وعلف تراجعت إلى حدود 75.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 253.8 مليون دولار خلال الشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 178.6 مليون دولار بنسبة 70.4%، كما انخفضت وارداتها من مراجل وآلات وأجهزة آلية إلى حدود 34.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 53.2 مليون خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 18.3 مليون دولار بنسبة 34.5%.

وسجلت واردات منتجات الصيدلة من الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا إلى حدود 18.6 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 75.7 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بفارق 57.1 مليون دولار بنسبة 75.4%.

وفى المقابل، تضاعفت واردات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها من أمريكا بنسبة 721.8%، لتسجل 101.1 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 12.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 88.8 مليون دولار، كما ارتفعت واردات طائرات وسفن فضائية وأجزاؤها إلى حدود 83.5 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 13.6مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 69.9 مليون دولار بنسبة 514.3%.

يشار إلى أن واردات مصر من الجملة العمومية لدول العالم قد بلغت 6.3 مليار دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 8.8 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.4 مليار دولار بنسبة 28.2%.

المصدر: الدستور