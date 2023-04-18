بورصة موسكو تصعد إلى أعلى مستوى في أكثر من عام

ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX، اليوم الثلاثاء، بنحو 0.30% وتجاوز مستوى 2600 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ 11 أبريل 2022.

وبحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، صعد المؤشر MICEX بنسبة 0.30% إلى 2603.5 نقطة، وجاء ذلك خلافا لمؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS الذي تراجع بنسبة 0.29% إلى 1001.79 نقطة.

وفي سوق العملات، تم تداول الدولار عند مستوى 81.53 روبل بزيادة مقدارها 14 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) عن سعر الإغلاق السابق.

فيما جرى تداول اليورو عند مستوى 89.29 روبل، بزيادة مقدارها 22 كوبيكا عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: RT + برايم