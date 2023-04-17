الكويت تستحوذ على أحد أشهر البنوك في مصر

كشف موقع "مصر تايمز"، عن قيام صندوق الاستثمار الكويتي بالاستحواذ على بنك المصرف المتحد أحد أشهر البنوك في مصر.

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وتمت الصفقة لصالح صندوق الاستثمار الكويتي بما يقارب من 660 مليون دولار، فيما سيتم توقيع العقود رسميا بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وكانت الحكومة المصرية بحسب مصادر مطلعة لـ"مصر تايمز"، قد قلصت في وقت سابق العروض المقدمة لشراء البنك لعرضين فقط الأول خاص بالصندوق السيادي القطري، والأخر خاص بصندوق الاستثمار الكويتي، وتم تجهيز العقود لتوقيعها بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر.

وكان من المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية في إجراءات بيع "المصرف المتحد" خلال الأيام المقبلة عقب اختيار عرض من العروض التي تقدّمت للاستحواذ على البنك، حيث جرى تقليص العروض المقدّمة للاستحواذ على المصرف إلى عرضين، وبعد العيد مباشرة سيتم الإعلان عن الصفقة وتفاصيل العرض.

ويعد "المصرف المتحد" أحد البنوك المصرية التي تعمل مصر على التخارج منه ضمن خطة تخارج من أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.

وفي وقت سابق كشفت عدة مصادر عن محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد بما قد يصل إلى 600 مليون دولار، لكنَّ المفاوضات توقفت في وقت سابق بسبب خلاف حول كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.

وكان "البنك المركزي المصري"، الذي يمتلك المصرف المتحد، قد أرسل طلبات لبنوك استثمار لتقديم عروض للقيام بدور المستشار لبيع المصرف.

المصدر: مصر تايمز